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Giriş Tarihi: 20.10.2023 23:46

150 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla satıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te 150 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla 930 bin avroya alıcı buldu. ABD'nin Wyoming eyaletinde keşfedilen dinozor iskeletinin bugüne kadar çok iyi muhafaza edildiği belirtildi

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150 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla satıldı

Paris'teki Drouot Müzayede Evi'nden "camptosaurus" cinsi dinozor iskeleti açık artırmayla satışa sunuldu.

"Barry" ismi verilen 150 milyon yıllık dinozor 930 bin avroya alıcı buldu.

ABD'nin Wyoming eyaletinde 2000'li yıllarda keşfedilen dinozor iskeletinin kafatasının yüzde 90'ının dişleriyle birlikte bugüne kadar çok iyi muhafaza edildiği belirtildi.

İki metre uzunluğundaki dinozora ismini veren paleontolog Barry James, iskeleti restore eden ilk isim olmakla biliniyor.

Daha önce Drouot Müzayede Evi'nde 2022'de "Zephyr" isimli 150 milyon yıllık dinozorun iskeleti yaklaşık 673 bin avroya ve 2021'de "Big John" isimli 66 milyon yıllık dinozor yaklaşık 6,6 milyon avroya satıldı.

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150 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla satıldı
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