16 yaş altına sosyal medya yasak

Avustralya'da 16 yaş altındakilere sosyal medya yasağı getirilmesine ilişkin hazırlanan düzenleme, dün itibarıyla yürürlüğe girdi. Artık, Instagram, TikTok ve YouTube gibi platformlar, reşit olmayan kullanıcıların hesap açmasını engellemek için makul önlemler almak zorunda olacak. Söz konusu platformalar aksi hâlde 33 milyon dolara kadar para cezası ile karşı karşıya kalacak. Teknoloji şirketleri ve ifade özgürlüğü savunucularından sert eleştiriler gelse de düzenleme ebeveynler ve çocuk hakları savunucuları tarafından memnuniyetle karşılandı.