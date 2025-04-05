165 milyar doları var ama 67 yıl önce aldığı evde yaşıyor

Dünyanın en zengin dördüncü insanı olan Warren Buffett, 165 milyar dolarlık dudak uçuklatan servetine rağmen 67 yıl önce sadece 31 bin 500 dolara (yaklaşık 1.1 milyon TL) aldığı mütevazı evde yaşamaya devam ediyor. Berkshire Hathaway şirketinin CEO'su olan Warren Buffett, diğer milyarderlerden farklı olarak lüks yaşamdan kaçınıyor. 94 yaşındaki yatırımcı, Nebraska'nın Omaha şehrindeki 1921 yılında inşa edilen 610 metrekarelik müstakil evinde yaşamını sürdürüyor. Bugün yaklaşık 1.3 milyon dolar değerinde olan bu ev, Buffett'ın 165 milyar dolarlık servetiyle kıyaslandığında oldukça sade ve mütevazı. Buffett, bu evde üç çocuğunu büyüttüğünü ve burası ile pek çok anısı olduğunu belirterek hiçbir şeyi bu evle değiştirmeyeceğini ifade ediyor. "Para mutluluğu satın alamaz" diyen Buffett, kendisinin cimri olarak tanımlanmasına karşılık "Evet, cimriyim" diyor.