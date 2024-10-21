17 günde 640 ölü: UCM hâlâ neyi bekliyor

Katil İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü katliamlarda son iki haftadır Nazi stratejisiyle devam ediyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 400 bin kişi dünyanın gözü önünde etnik temizliğe uğruyor. Siyonist İsrail rejimi bölgede bir kez daha tüm savaş suçlarını işliyor. Bölgeye İsrail'in giriş izni vermediği Birleşmiş Milletler (BM) ise katliamları izlemekle yetiniyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı "İsrail, Gazze'nin kuzeyinde enkaz altında kalanların çıkarılması talebimizi reddetti" açıklamasını yapmakla yetindi. İşte Gazze'nin kuzeyindeki topraklarını hiçbir zaman terk etmeyeceklerine dair ant içen Filistinlilerin son 24 saat içerisinde maruz kaldıkları savaş suçlarından bazıları:İsrail, BM'ye bağlı Kriyzm okulunda 7 kişiyi daha öldürdü.İsrail ordusu suya erişmeye çalışan bir grup Filistinliyi hedef aldı.İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda sığındıkları okuldan zorla çıkardığı 7 Filistinliyi top mermisiyle hedef alarak öldürdü, çok sayıda Filistinliyi de yaraladı.Saldırılar nedeniyle bölgede yaşayan Filistinlilere 3 haftayı aşkın süredir ilaç, gıda ve su dahil herhangi bir insani yardım ulaştırılamıyor.İsrail'in Cibaliye'de hastane bahçesindeki çadırları vurmasıyla canlı yanında diri diri yanan Filistinli genç Shaaban al- Dalou'nun hikâyesi basına yansıdı.Gazze'de her gün bu vahşetler yaşanırken sadece BM değil Uluslararası Ceza Mahkmesi (UCM) gibi kurumlar da İsrail'i durdurmak için harekete geçmiyor. UCM'de Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu hakkındaki yakalama talebi istenmesinin üzerinden 5 ay geçti. İsrail mayıs ayından bu yana 7 binden fazla Filistinliyi daha katletti. Ancak UCM Netanyahu'ya karşı hâlâ harekete geçmedi. Aynı mahkemede Ukrayna'da Rusya saldırıları başlar başlamaz harekete geçmiş ve Putin hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.Ellerinde beyaz bayrak taşıyan Filistinlilerin, İsrail saldırıları nedeniyle etrafı harabeye dönen bir yolda toplandığı görüldü. Filistinlilerin toplandığı yerin hemen yanında İsrail ordusuna ait bir zırhlı aracın konuşlandığı kameraya yansıdı.MEŞRU Beyt Lahiya'ya sığınanlardan Subhi el- Mukayyed, "Yiyecek ve suyun olmadığı bu yerde son nefesimize kadar direnmeye karar verdik. Cesetlerimiz çiğnenmeden bu toprakları işgalciye vermeyiz" dedi.İSRAIL saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nde küçük bir kız çocuğu, yaralı kız kardeşini tedavi için güvenli bir yere götürebilmek amacıyla yalın ayak ve bitkin halde uzun süre sırtında taşıdı.