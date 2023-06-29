17 yaşındaki genç öldürülmüştü! Fransa’da 3 Temmuz’a kadar sokağa çıkma yasağı

40 BİN JANDARMA VE POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

Darmanin, 5 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde toplam 40 bin jandarma ve polisin bu akşam için görevlendirildiğini belirtti.

Güvenlik güçlerinin ayaklanmalara karşı mücadele etmek, gözaltına almak, düzeni yeniden tesis etmek için gerekli teknik ve teknolojik imkanlarla donatılacağını ifade eden Darmanin, tüm siyasileri vatandaşları sükunete çağırmaya davet etti.