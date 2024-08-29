Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri 17 yıl önce sırra kadem basmıştı: ABD’de düşen uçağın gizemi çözüldü
Giriş Tarihi: 29.8.2024 11:27

17 yıl önce sırra kadem basmıştı: ABD’de düşen uçağın gizemi çözüldü

ABD'nin Michigan eyaletinde, 17 yıl önce Kanada sınırındaki Huron Gölü'ne düşen "Socata TB-20" tip uçağın enkazı bulundu.

AA
17 yıl önce sırra kadem basmıştı: ABD’de düşen uçağın gizemi çözüldü

Michigan eyalet polisi, özel bir arama kurtarma şirketinin pilot dahil 2 kişiyi taşıyan uçağın enkazına, eyaletteki Bois Blanc Adası yakınlarında ulaştığını açıkladı.

Enkaz yakınlarında iskelet kalıntıları bulunurken North Michigan Üniversitesi Adli Antropoloji Merkezinde yapılan incelemeler sonucunda kalıntıların 56 yaşındaki yolcu H. Brooke Stauffer Jr.'a ait olduğu kaydedildi.

NELER OLMUŞTU?

Stauffer Jr.'ın 52 yaşındaki nişanlısı Karen Dodds'un pilotluğunu yaptığı Socata TB-20 tip uçak, 2007'de ABD-Kanada sınırındaki Huron Gölü'ne düşmüştü.

Kazadan iki ay sonra Dodds'un cansız bedenine ulaşılırken Stauffer Jr.'a ya da uçağın enkazına dair herhangi bir ize rastlanmamıştı.

Stauffer Jr.'ın ailesinin talebi üzerine özel bir şirket, Ekim 2023'te arama çalışmalarına başlamıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
17 yıl önce sırra kadem basmıştı: ABD’de düşen uçağın gizemi çözüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA