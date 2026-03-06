Haberler

170 çocuk hayatını kaybetmişti... İran'daki ilkokul saldırısıyla ilgili kan donduran iddia!

Dünya medyasının incelediği uydu görüntüleri, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'daki ilkokula saldırısını, okul binasının bitişiğindeki donanma üssüne saldırıyla eş zamanlı düzenlediğini gösterdi. Saldırının üzerinden geçen süreçte ABD hükümetinden yetkililer, saldırının sorumluluğunu üstlenmedi ya da reddetmedi.

New York Times gazetesinin, uydu görüntüleri, sosyal medya paylaşımları ve teyitli videoların analizine dayandırdığı haberinde, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlenen saldırı ele alındı. Habere göre, ABD ve İsrail'in İran Devrim Muhafızları Ordusu'na düzenlediği saldırı anında eş zamanlı olarak okul binası da hedef alındı.

Uydu görüntüleri, birbirine çok yakın konumda yer alan donanma üssü ve önceden buraya ait olduğu belirlenen okul binasının hassas saldırıyla hedef alındığını ve binaların ağır hasar gördüğünü ortaya koydu. Saldırının hemen ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler de okul binası ve donanma üssünün aynı anda vurulduğunu gösterdi. Daha önce ABD Hava Kuvvetlerinde ve ABD Savunma Bakanlığında görev yapan bir ulusal güvenlik analisti de uydu görüntülerinin, okul dahil yerleşkedeki tüm binaların "mükemmel hedefli" saldırılarla vurulduğunu gösterdiği değerlendirmesini yaptı.