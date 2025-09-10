18 ay sonra ilk: Prens Harry babası Kral Charles ile görüştü

Prens Harry, 2020'de Kraliyet görevlerini reddederek ailesinden uzaklaşmasının ardından bugün İngiltere'nin başkenti Londra'daki Clarence House'da babası Kral III. Charles ile bir araya geldi. Babası Kral Charles ile en son geçtiğimiz yıl şubat ayında, Kral Charles'ın kanser tedavisi görmeye başlayacağının duyurulmasından sonra görüşen Sussex Dükü Prens Harry, bugün babası ile yaklaşık 55 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

İngiliz basını, bir çay buluşması olduğu anlaşılan görüşme öncesinde Kral Charles'ın bugün İskoçya'dan Londra'ya geldiğini, Prens Harry'nin ise bir dizi hayır etkinliğine katılmak için pazartesi gününden bu yana İngiltere'de bulunduğunu yazdı.