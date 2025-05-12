‘180 bin kişiyi kurtarabilirdik’

İngiltere'de doğru önlemlerle Kovid-19 nedeniyle yaşanan binlerce ölümün önlenmiş olabileceği öne sürüldü. İngiltere Tabipler Birliği'nin akademik dergisinde yayımlanan makalede bazı ülkelerdeki Kovid-19 tedbirlerinin ülkede de doğru uygulanmış olması halinde yaklaşık 180 bin can kaybının önlenmiş olabileceği iddia edildi. İngiltere'de salgının başında Kovid-19 semptomları görülenlerin yalnızca 5'te 1'i test yaptırdı, bunlardan yalnızca yüzde 43'ü kendisini 14 gün karantinaya aldı.