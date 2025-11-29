1988’deki kan donduran cinayette perde aralandı: 37 yıllık cinayet çözüldü

Ziegler'in DNA'nın suça bağlanmasıyla Thompson'ın katili olduğu belirlendi. Ziegler 2010 yılında öldü ancak ilk soruşturma sırasında birçok kez sorgulanmıştı.

Frederick Polis Departmanına göre, daha önce defalarca sorgulanan ancak delil yetersizliği nedeniyle suçlanamayan Calvin Ziegler 'in DNA'sı, olay yerinden alınan ve yıllar sonra yeniden incelenen bir yatak örtüsü parçasıyla eşleşti.

TEKNOLOJİ GELİŞTİ, DOSYA AYDINLANDI

Soruşturmacılar olay yerinde delil bulunduğunu, ancak o dönem adli DNA incelemesinin yeterince gelişmiş olmadığını ve bu nedenle herhangi bir şüpheliyle eşleşme sağlanamadığını belirtti. Ancak cinayet dosyası, 2025 yılında yeniden açıldı. Gelişmiş DNA teknolojisiyle yapılan inceleme, daha önce test edilmemiş küçük bir yatak örtüsü parçasının, eyalet ve ulusal CODIS veritabanındaki Ziegler ile eşleştiği belirlendi. Ziegler'i doğrudan suçla ilişkilendirdi.

SAVCILIK DOSYAYI KAPATTI

Frederick County Savcılığı, DNA eşleşmesini doğrulayarak Ziegler'in katil olduğunu kesinleştiğini açıkladı. Zanlının 2010'da öldüğü belirtilirken, dosya yaklaşık 40 yıl sonra resmen kapatıldı.

Frederick Polis Departmanı yaptığı açıklamada, "Delores 'Mooda' Thompson'ın ailesine en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Ailenin bu süreci atlatırken mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ediyoruz." ifadelerine yer verdi.