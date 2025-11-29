1988’deki kan donduran cinayette perde aralandı: 37 yıllık cinayet çözüldü
DC News Now haberine göre, Frederick kentinde 1988 yılında vahşice öldürülen Delores Marie Mooda Thompson cinayetinde, yıllar sonra kritik bir gelişme yaşandı. Polis, 37 yıl boyunca çözülemeyen dosyada katilin DNA testiyle tespit edildiğini açıkladı.
Frederick Polis Departmanına göre, daha önce defalarca sorgulanan ancak delil yetersizliği nedeniyle suçlanamayan Calvin Ziegler'in DNA'sı, olay yerinden alınan ve yıllar sonra yeniden incelenen bir yatak örtüsü parçasıyla eşleşti.
Ziegler'in DNA'nın suça bağlanmasıyla Thompson'ın katili olduğu belirlendi. Ziegler 2010 yılında öldü ancak ilk soruşturma sırasında birçok kez sorgulanmıştı.
KABUS 1 ŞUBAT 1988'DE BAŞLADI
Thompson, S. Market Street'teki dairesinde elleri bağlanmış ve boğularak öldürülmüş halde bulunmuştu. İncelemeler, genç kadının cinsel saldırıya uğradığını da ortaya koymuştu.
TEKNOLOJİ GELİŞTİ, DOSYA AYDINLANDI
Soruşturmacılar olay yerinde delil bulunduğunu, ancak o dönem adli DNA incelemesinin yeterince gelişmiş olmadığını ve bu nedenle herhangi bir şüpheliyle eşleşme sağlanamadığını belirtti. Ancak cinayet dosyası, 2025 yılında yeniden açıldı. Gelişmiş DNA teknolojisiyle yapılan inceleme, daha önce test edilmemiş küçük bir yatak örtüsü parçasının, eyalet ve ulusal CODIS veritabanındaki Ziegler ile eşleştiği belirlendi. Ziegler'i doğrudan suçla ilişkilendirdi.
SAVCILIK DOSYAYI KAPATTI
Frederick County Savcılığı, DNA eşleşmesini doğrulayarak Ziegler'in katil olduğunu kesinleştiğini açıkladı. Zanlının 2010'da öldüğü belirtilirken, dosya yaklaşık 40 yıl sonra resmen kapatıldı.
Frederick Polis Departmanı yaptığı açıklamada, "Delores 'Mooda' Thompson'ın ailesine en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Ailenin bu süreci atlatırken mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ediyoruz." ifadelerine yer verdi.