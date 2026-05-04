2 aktiviste gözaltında işkence
İsrail mahkemesi, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonularak sorgulanmak üzere ülkeye getirilen 2 aktivistin gözaltı süresini uzattı. İnsan Hakları ve Hukuk Örgütü Adalah'tan yapılan açıklamada, Aşkelon Sulh Ceza Mahkemesi'nin alıkonulan aktivistler Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk'in gözaltı süresini 5 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldığı bildirildi. Adalah avukatları ise duruşmada yaptıkları savunmada, gözaltı ve yargılama sürecinin "hukuken kusurlu ve yasa dışı" olduğunun altını çizdi. Aktivistlerin darp, tecrit ve günlerce denizde gözleri bağlı tutulma gibi işkenceye varan ağır fiziksel istismara maruz kaldıklarını anlattıkları vurgulandı.