2 aydır Kovid tedavisi gören Jirinovski hayatını kaybetti

Rusya'da Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski hayatını kaybetti. Rusya Parlamentosu'nun alt kanadından Vyaçeslav Volodin, yaptığı açıklamada "Uzun süredir devam eden zor hastalıktan sonra Jirinovski yaşamını yitirdi" dedi. 75 yaşında ölen Jirinovski, Kovid-19 teşhisiyle 2 Şubat'tan bu yana Moskova'da hastanede tedavi görüyordu. Rus siyasetinin önde gelen isimlerinden olup Batı karşıtı söylemleriyle tanınan Jirinovski, İngiltere'yi Rusya'nın "son birkaç yüzyılın en büyük düşmanı" olarak nitelendiriyordu. Jirinovski, en son aday olduğu 2012 devlet başkanlığı seçimlerinde yüzde 6 oy aldı.