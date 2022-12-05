2 bin 500 fok kıyıya vurdu

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde Hazar Denizi kıyısında 2 bin 500 civarında ölü fok bulunduğu bildirildi.Dağıstan Doğal Kaynaklar ve Ekoloji Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgenin Hazar Denizi kıyısında ölmüş fokların bulunduğu belirtildi. İlk önce 600 civarında olan ölü fok sayısının artmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, toplu fok ölümlerinin nedeninin, hayvanlardan alınan patolojik materyallerin laboratuvar çalışmalarından sonra belirleneceği bilgisi paylaşıldı.Hazar Denizi'nde son 10 yılda ilk defa bu kadar büyük oranda fok ölümü yaşandığına dikkat çekildi. Nesli tükenmekte olan Hazar foku, "Hazar faunasındaki tek deniz memelisi" olarak biliniyor.