2 bin 500 yıllık gözlemevi gün yüzüne çıkarıldı

Mısır'ın Kafr El Sheikh bölgesinde keşfedilen harabe, Mısırlıların yıldızları izledikleri bir gözlemevinin kalıntılarını gün yüzüne çıkardı. Topraktan yapılmış tuğlalarla inşa edilen gözlemevi, 850 metrekarelik bir alanı kaplıyor ve L şeklinde tasarlanmış. Yapının girişi doğuya, yani güneşin doğduğu yöne bakıyor. Mısır Turizm ve Antikalar Bakanlığı'na bağlı arkeologlar, gözlemevinin içinde gök bilimle ilgili çeşitli eserler buldu. Buluntular arasında, kadim Mısırlıların zamanı takip etmek için geliştirdiği eğimli bir gölge saati dikkat çekiyor. Saat, güneşin hareketini izleyerek gün doğumundan gün batımına kadar zamanı belirlemek için kullanılan bir güneş saati türüydü. Gözlemevinin çeşitli odalarında güneşin eğimini izlemek için kullanılan büyük taş bloklar bulundu.