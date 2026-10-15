2 bin çocuğu esir aldılar

ATEŞKESTE 1500 KİŞİYİ KATLETTİLER

Katil İsrail'in ateşkese rağmen son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli daha hayatını kaybetti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 1501'e, yaralananların sayısının da 5 bin 323'e çıktığını bildirdi. Öte yandan Filistin Esirler Cemiyeti ise soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırımın başladığı Ekim 2023'ten bu yana 2 binden fazla Filistinli çocuğu gözaltına aldığını, bunlardan en az 350'sinin ağır koşullarda tutulmaya devam ettiğini bildirdi.

PENCEREDEN EL UZATANI GÖZALTINA ALIYORLAR

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yaşayan Filistinli Hadalin Ailesi, evlerini ve topraklarını terk etmeye zorlandıklarını belirterek maruz kaldıkları baskıları anlattı. Mesafir Yatta bölgesindeki Um el-Hayr köyünde yaşayan aile, çevredeki arazilerin tel örgülerle kapatılması, hayvanlarına erişimlerinin engellenmesi ve evlerinin çevresinde yaşanan tacizler nedeniyle günlük yaşamlarını sürdürmekte zorlanıyor. Evin çevresindeki yoğun kısıtlamalara dikkati çeken anne Hadalin, pencereyi açmanın veya dışarıya el uzatmanın dahi gözaltı gerekçesi sayılabildiğini kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör