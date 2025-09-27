2. Karabağ Zaferi’nin 5. yılı

Azerbaycan'ın, Karabağ ve civarındaki illeri Ermenistan işgalinden kurtarmak için başlattığı büyük operasyonun üzerinden tam 5 yıl geçti. Azerbaycan, 27 Eylül 2020'de Ermenistan ordusunun sivil yerleşimlere yönelik saldırıları üzerine, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Demir Yumruk" olarak nitelendirdiği karşı saldırı operasyonunu hayata geçirdi. Kısa sürede "Vatan Savaşı"na dönüşen bu operasyon, 44 gün içinde tarihi bir zaferle sonuçlandı ve halkın 30 yıllık hasreti sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostumuz, kardeşimiz, Can Azerbaycan'ımızın Anım Günü'nde, büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum. Karabağ sonsuza kadar Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.