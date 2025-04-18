2 milyon tutsak

Gazze Şeridi'nin kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı artık fark etmeksizin İsrail'in soykırımı altında. Dört bir yanı kan gölüne çeviren siyonist İsrail rejimi diğer taraftan Filistinlilerin topraklarını gasp ediyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'te saldırılara başlamasından önce Gazze Şeridi 360 kilometrekarelik alanı kaplıyordu. Bu dar alan içerisinde 2.3 milyon Filistinli sıkıştırılıp kalmıştı. Son saldırılarla birlikte ise bölgedeki Filistinlilerin neredeyse tamamı defalarca yerinden edildi. İsrail gelinen son noktada Gazze Şeridi'nin yüzölçümünü daha da küçülttü. Yaklaşık 75 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Refah şehrini ele geçirerek burayı tampon bölge ilan ettiler ve Filistinlilerin girişine izin vermiyorlar. Gazze Şeridi'nin doğusunda da yeni sınırlar çizdiler ve Netzarim'de kontrolü yeniden ele geçirdiler. İsrail artık Gazze Şeridi topraklarının yüzde 40'ını tamamen işgal ediyor.

HER ŞEY TAMAMEN TÜKENİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) de bölgede sıkışıp kalan Filistinlilere dikkat çekti. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'deki insani yardım malzemelerinin tümünün tükenmek üzere olduğunu bildirdi. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana hiçbir yardım girişine izin vermediği Gazze'deki durumun ciddiyetine dikkati çekerek, "Gazze'de 2 milyondan fazla kişi tutsak kalmış durumda" açıklamasında bulundu. Gazze'de su altyapısının da çok ciddi zarar gördüğünü anımsatan Dujarric, bunun yüzde 90'ının ya tamamen ya da kısmen yıkıldığını ifade etti.

ABD'DEN YEMEN KATLİAMI

Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında 74 kişi ölürken, 171 kişi yaralandı.

'NESLİMİZİN EN KÖTÜ BAŞARISIZLIĞI'

Aralarında Oxfam ve Save the Children'ın da bulunduğu 12 uluslararası büyük yardım kuruluşunun baş yöneticileri ortak bir Gazze bildirisi yayımladı. İsrail'e "Bırakın işimizi yapalım" şeklinde seslenen yardım kuruluşları Gazze'de yaşananlara dair "Bu bizim neslimizin en kötü insani başarısızlıklarından biridir" tanımını yaptı.