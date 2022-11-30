2 terörist etkisiz hale getirildi

MilliSavunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesinin sürdüğü belirtildi. SABAHBaşarılı şekilde gerçekleştirilen Pençe- Kılıç Harekâtı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kara harekâtı sinyalini vermesiyle paniğe kapılan terör örgütü YPG/PKK adeta kaçacak delik arıyor. Terör örgütü elebaşı Ferhat Abdi Şahin, ABD'ye yalvararak, "ABD'nin garantörlüğüne rağmen Türkiye'nin kara operasyonu yapma ihtimaline karşı halen endişeleniyoruz" dedi. Terör örgütü YPG, Rusya'dan da Türkiye'nin kara operasyonunu önlemesini istedi.