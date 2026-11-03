2 ülke yerinden oynuyor! Yerin altındaki devasa çark görüntülendi...

Avrupa'nın en çok turist çeken rotalarından İspanya ve Portekiz'e ev sahipliği yapan İber Yarımadası, aslında Akdeniz'deki devasa ve tehlikeli bir tektonik yapbozun en hareketli parçalarından biri. Gondwana Research adlı prestijli bilimsel dergide yayımlanan yeni bir araştırma, bu bölgedeki kıtasal hareketliliğe dair şok edici bir gerçeği gün yüzüne çıkardı.