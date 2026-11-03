2 ülke yerinden oynuyor! Yerin altındaki devasa çark görüntülendi...

Yıllardır aynı yerde durduğunu sandığımız Avrupa'nın en popüler iki ülkesi, aslında yerin derinliklerinden gelen devasa bir güçle sessizce ters bir yöne doğru sürükleniyor! Bilim insanlarının uydulardan elde ettiği son veriler, koskoca bir yarımadanın her yıl milimetre milimetre saat yönünde döndüğünü ortaya çıkararak jeoloji dünyasında ezberleri bozdu. Üstelik gezegenimizin kabuğunda yaşanan bu akılalmaz devinim, milyonlarca insanı etkileyebilecek yıkıcı depremlerin haritasını baştan aşağı değiştirecek kritik ipuçları taşıyor.

2 ülke yerinden oynuyor! Yerin altındaki devasa çark görüntülendi...
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Avrupa'nın en çok turist çeken rotalarından İspanya ve Portekiz'e ev sahipliği yapan İber Yarımadası, aslında Akdeniz'deki devasa ve tehlikeli bir tektonik yapbozun en hareketli parçalarından biri. Gondwana Research adlı prestijli bilimsel dergide yayımlanan yeni bir araştırma, bu bölgedeki kıtasal hareketliliğe dair şok edici bir gerçeği gün yüzüne çıkardı.

2 ülke yerinden oynuyor! Yerin altındaki devasa çark görüntülendi...

Bask Bölgesi Üniversitesi'nden araştırmacı Asier Madarieta liderliğindeki uluslararası bilim heyeti, Afrika tektonik plakasının her yıl yaklaşık 4 ila 6 milimetre gibi yavaş ama durdurulamaz bir hızla Avrasya'ya doğru ilerlediğini tespit etti.

2 ülke yerinden oynuyor! Yerin altındaki devasa çark görüntülendi...

Uzmanlara göre bu amansız ilerleyiş, İspanya ve Portekiz'in üzerinde bulunduğu İber Yarımadası'nı dev bir saat çarkı gibi yavaşça saat yönünde dönmeye zorluyor.

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2 ülke yerinden oynuyor! Yerin altındaki devasa çark görüntülendi...

İşin en ilginç yanı ise, bu dönüşün yarımadanın jeolojik geçmişiyle tamamen zıt olması. On milyonlarca yıl önce bugünkü Fransa'nın batı kıyılarına bitişik olan bu devasa kara kütlesi, Kuzey Atlantik'in açılmasıyla ana karadan kopmuş ve "saat yönünün tersine" dönerek güneybatıya sürüklenmişti.

2 ülke yerinden oynuyor! Yerin altındaki devasa çark görüntülendi...

Daha sonra tekrar doğuya doğru itilerek Avrupa kıtasına şiddetle çarpan ve günümüzdeki Pireneler sıradağlarını oluşturan İber Yarımadası, bugün o büyük tarihi savrulmasının tam aksi istikametinde hareket ediyor.

2 ülke yerinden oynuyor! Yerin altındaki devasa çark görüntülendi...

AFRİKA KITASI AVRUPA'YI ACIMASIZCA SIKIŞTIRIYOR

Bilim insanları, yerin metrelerce altındaki bu karmaşık tektonik hareketliliği çözebilmek için gelişmiş uydu tabanlı jeodezik ölçümleri ve hassas sismik deprem verilerini bir araya getirdi. Analizler, Cebelitarık Boğazı'nın batısında Afrika plakasının, İberya kıyılarına doğru muazzam bir sıkıştırma kuvveti uyguladığını gösterdi.

2 ülke yerinden oynuyor! Yerin altındaki devasa çark görüntülendi...

Bu devasa baskı, yarımadanın özellikle batı ve güneybatı kesimlerinde çok daha belirgin bir saat yönü dönüşüne yol açıyor. Farklı bölgelerin aynı hızda ve aynı yönde hareket etmemesi, yarımadanın altındaki devasa stres birikiminin ne kadar dengesiz ve patlamaya hazır olduğunu gözler önüne seriyor.

2 ülke yerinden oynuyor! Yerin altındaki devasa çark görüntülendi...

DEPREM HARİTALARI VE FAY HATLARI YENİDEN ÇİZİLİYOR

Uydulardan elde edilen bu yeni keşif sadece jeolojik bir merak konusu olmaktan çok daha öteye geçiyor.

2 ülke yerinden oynuyor! Yerin altındaki devasa çark görüntülendi...

İber Yarımadası'nın saat yönünde döndüğünün kesinleşmesi, İspanya, Portekiz ve Kuzey Afrika'yı kapsayan çok geniş bir coğrafyadaki aktif fay hatlarının acilen yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılıyor.

2 ülke yerinden oynuyor! Yerin altındaki devasa çark görüntülendi...

Uzmanlar, Afrika ve Avrupa arasındaki bu bitmek bilmeyen tektonik itişmenin yarattığı yeraltı geriliminin, Pireneler ve karmaşık Cebelitarık Yayı da dahil olmak üzere geniş bir alandaki deprem risklerini hesaplamada hayati bir rol oynayacağını vurguluyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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