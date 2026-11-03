2 ülke yerinden oynuyor! Yerin altındaki devasa çark görüntülendi...
Yıllardır aynı yerde durduğunu sandığımız Avrupa'nın en popüler iki ülkesi, aslında yerin derinliklerinden gelen devasa bir güçle sessizce ters bir yöne doğru sürükleniyor! Bilim insanlarının uydulardan elde ettiği son veriler, koskoca bir yarımadanın her yıl milimetre milimetre saat yönünde döndüğünü ortaya çıkararak jeoloji dünyasında ezberleri bozdu. Üstelik gezegenimizin kabuğunda yaşanan bu akılalmaz devinim, milyonlarca insanı etkileyebilecek yıkıcı depremlerin haritasını baştan aşağı değiştirecek kritik ipuçları taşıyor.
Avrupa'nın en çok turist çeken rotalarından İspanya ve Portekiz'e ev sahipliği yapan İber Yarımadası, aslında Akdeniz'deki devasa ve tehlikeli bir tektonik yapbozun en hareketli parçalarından biri. Gondwana Research adlı prestijli bilimsel dergide yayımlanan yeni bir araştırma, bu bölgedeki kıtasal hareketliliğe dair şok edici bir gerçeği gün yüzüne çıkardı.
Bask Bölgesi Üniversitesi'nden araştırmacı Asier Madarieta liderliğindeki uluslararası bilim heyeti, Afrika tektonik plakasının her yıl yaklaşık 4 ila 6 milimetre gibi yavaş ama durdurulamaz bir hızla Avrasya'ya doğru ilerlediğini tespit etti.
Uzmanlara göre bu amansız ilerleyiş, İspanya ve Portekiz'in üzerinde bulunduğu İber Yarımadası'nı dev bir saat çarkı gibi yavaşça saat yönünde dönmeye zorluyor.