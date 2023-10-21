İsrail, 500'e yakın insanı katlettiği El Ehli Baptist Hastanesi'nde olduğu gibi 20 hastaneye daha 'Boşaltın, vuracağız' mesajı yolladı. O hastanelerden biri de Gazze'nin güneyindeki Kudüs Hastanesi. Filistin Kızılayı, "İsrail ordusu, 400'den fazla hasta ile buraya sığınan 12 bin kişinin bulunduğu Kudüs Hastanesi'nin boşaltılmasını istiyor" açıklaması yaptı. Filistin'den ve DSÖ'den uluslararası topluma yeni bir hastane katliamına 'dur' denilmesi çağrısı yapıldı. İsrail saldırılarında bugüne kadar 46 sağlıkçının öldüğü, 85'inin yaralandığı, 23 ambulansın kullanılamaz hale geldiği, 7 hastane ve 21 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı açıklandı.Öte yandan BM, İsrail'in Filistin'deki hastane ve okulları bombalamasını insanlığa karşı suç olarak nitelendirirken Filistinlilere yönelik "soykırımın önlenmesi" çağrısında bulundu.