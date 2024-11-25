20 saatte kurtulabildi ama bacağından oldu

Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde, 60 yaşındaki bir turist Franklin Nehri'nde arkadaşlarıyla kano yaparken dengesini kaybedip suya düştü. Şiddetli akıntıda sürüklenen adamın bacağı kayalara sıkıştı. Turistin, akıllı saati yaklaşık bir saat sonra acil servislere uyarı gönderdi. Bu uyarı üzerine bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, zorlu doğa koşullarında çalışma başlattı. Tıbbi personel, adamın bacağının kesilmesine karar verdi. 20 saatlik kurtarma operasyonunun ardından kanocunun bacağı kesilerek kurtarıldı.