Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri 20 saatte kurtulabildi ama bacağından oldu
Giriş Tarihi: 25.11.2024

20 saatte kurtulabildi ama bacağından oldu

DIŞ HABERLER
20 saatte kurtulabildi ama bacağından oldu
Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde, 60 yaşındaki bir turist Franklin Nehri'nde arkadaşlarıyla kano yaparken dengesini kaybedip suya düştü. Şiddetli akıntıda sürüklenen adamın bacağı kayalara sıkıştı. Turistin, akıllı saati yaklaşık bir saat sonra acil servislere uyarı gönderdi. Bu uyarı üzerine bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, zorlu doğa koşullarında çalışma başlattı. Tıbbi personel, adamın bacağının kesilmesine karar verdi. 20 saatlik kurtarma operasyonunun ardından kanocunun bacağı kesilerek kurtarıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
20 saatte kurtulabildi ama bacağından oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA