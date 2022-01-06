20 yıldır firari olan mafya babası Google Haritalar ile bulundu

İtalyan yetkililer, 20 yıldır firari olan 61 yaşındaki Gioacchino Gammino'nun İspanya'da olduğunu düşünüyordu, ancak ellerinde bir delil yoktu. Ancak Google Haritalar'a yansıyan bir görüntüde mafya patronunun bir manavın önünde bir adamla konuşan görüntüsü soruşturmanın tekrar başlatılmasını sağladı.

POLİSLER İNCELEME YAPTI

Polis, fotoğrafı inceledikten sonra bölgeyi taradı ve Gammino'nun aşçı kıyafetleriyle bir restoranda olduğu görüntüleri Facebook üzerinden bulundu. Belirgin bir yara izin olan mafya babası bu sayede tespit edildi.