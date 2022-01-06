Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri 20 yıldır firari olan mafya babası Google Haritalar ile bulundu
Giriş Tarihi: 6.1.2022 10:20 Son Güncelleme: 6.1.2022 10:23

20 yıldır firari olan mafya babası Google Haritalar ile bulundu

20 yıldır firari olan mafya babası Google Haritalar ile bulundu

20 yıldır firari olan 61 yaşındaki Gioacchino Gammino, İspanya'nın Galapagar kasabasında bulundu. Firari mafya babasını bulan ise Google Haritalar oldu. Kıskıvrak yakalanan mafya babasının, "Beni nasıl buldunuz?" diyerek şaşkınlığını dile getirdiği ifade edildi.

İtalyan yetkililer, 20 yıldır firari olan 61 yaşındaki Gioacchino Gammino'nun İspanya'da olduğunu düşünüyordu, ancak ellerinde bir delil yoktu. Ancak Google Haritalar'a yansıyan bir görüntüde mafya patronunun bir manavın önünde bir adamla konuşan görüntüsü soruşturmanın tekrar başlatılmasını sağladı.

POLİSLER İNCELEME YAPTI

Polis, fotoğrafı inceledikten sonra bölgeyi taradı ve Gammino'nun aşçı kıyafetleriyle bir restoranda olduğu görüntüleri Facebook üzerinden bulundu. Belirgin bir yara izin olan mafya babası bu sayede tespit edildi.

ŞAŞKINA DÖNDÜ

Kıskıvrak yakalanan Gammino'nun "Beni nasıl buldunuz? 10 yıldır ailemi bile aramadım" dediği öğrenildi. Şu anda İspanya'da tutuklu olan adamın, Şubat sonu İtalya'ya iade edilmesi bekleniyor.

20 YILDIR ARANIYORDU

2002 yılında Roma'daki bir hapishaneden kaçan Gammino, cinayetten dolayı müebbet hapis ile yargılanıyordu. Gammino, Sicilyalı bir mafya şebekesininin üyesiydi ve dünyanın en çok aranan gangsterlerinden biriydi.

ARKADAŞINA GÖNDER
20 yıldır firari olan mafya babası Google Haritalar ile bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA