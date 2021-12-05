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Giriş Tarihi: 5.12.2021 11:45 Son Güncelleme: 5.12.2021 11:50

20 yıllık cinayet deniz kabuğundaki DNA sayesinde çözüldü

20 yıllık cinayet deniz kabuğundaki DNA sayesinde çözüldü

ABD'de faili meçhul cinayetler üzerine çalışan dedektifler, 20 yıllık bir cinayeti deniz kabuğu sayesinde çözdü. 2001 yılında öldürülen kadının deniz kabuğu ile öldürüldüğünü tespit eden dedektifler, kabuğun içindeki DNA ile katili buldu.

Massachusetts'te 20 yıllık bir cianyet üzerinde çalışan faili meçhul cinayetlerle ilgilienen dedektifler, olayı cinayet silahının içinde buldukları DNA ile çözdüler. Cinayet silahının ise bir deniz kabuğu olduğu ortaya çıktı.

CİNAYET 2001 YILINDA İŞLENDİ

41 yaşındaki Rose Marie Moniz, 2001 yılında kendisini doktor randevusuna götürmeye gelen babası tarafından banyo zemininde kanlar içinde bulunmuştu. Kadının şömine demiri, dökme demir su ısıtıcısı ve deniz kabuğu ile dövldüğü ortaya çıkmıştı. Ayrıca çantası boşaltılmış ve tüm nakit parası da alınmıştı.

ÖLÜM SEBEBİ DENİZ KABUĞU

Vaka ile ilgilinenen dedektifler uzun süren incelemeler sonucu kadının ölüm sebebinin deniz kabuğunun dikenlerinden kaynaklandığını anladılar. Dedektifler, katilin kabuğu tutabilmek için parmaklarını kabuğun içine sokması gerektiğini fark etti.

DNA EŞLEŞTİ

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, veri tabanında kabuktan çıkan DNA'yı taradılar. DNA profili New Bedford'da yaşayan 53 yaşındaki David Reed ile eşleşti. Ayrıca Reed'in 2003 yılında başka bir kadına yönelik cinayete teşebbüs ve soygunla ilgili olarak da suçlandığı ortaya çıktı.

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20 yıllık cinayet deniz kabuğundaki DNA sayesinde çözüldü
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