20 yıllık cinayet deniz kabuğundaki DNA sayesinde çözüldü

Massachusetts'te 20 yıllık bir cianyet üzerinde çalışan faili meçhul cinayetlerle ilgilienen dedektifler, olayı cinayet silahının içinde buldukları DNA ile çözdüler. Cinayet silahının ise bir deniz kabuğu olduğu ortaya çıktı.

CİNAYET 2001 YILINDA İŞLENDİ

41 yaşındaki Rose Marie Moniz, 2001 yılında kendisini doktor randevusuna götürmeye gelen babası tarafından banyo zemininde kanlar içinde bulunmuştu. Kadının şömine demiri, dökme demir su ısıtıcısı ve deniz kabuğu ile dövldüğü ortaya çıkmıştı. Ayrıca çantası boşaltılmış ve tüm nakit parası da alınmıştı.