DEAŞ'tan iki kanlı vahşet daha

İnfaz yöntemleriyle dünyayı şoke eden DEAŞ korkunç bir infaza daha imza attı. #Sayfa# Suriye'nin Deyrezzor kendinden derbecilikle suçladığı bir kişiyi önce telle boğdu daha sonra da silahla kafasından vurarak infaz etti. #Sayfa# DEAŞ yayınladığı ve Ürdünlü pilot Muath al-Kasaesbeh'in ait olduğu iddia edilen videoda, pilot bir kafesin içine kapatılarak militanlar tarafından canlı canlı yakılıyor. #Sayfa# Ürdün devlet televizyonu pilotun 1 ay öncesinde yani 3 Ocak'da öldürüldüğünü açıkladı. #Sayfa# Vahşette sınır tanımadığını her fırsatta sergileyen DEAŞ, Rakka yakınlarında bir köyde gerçekleştirdiği kan donduran bir infazın görüntülerini paylaştı. #Sayfa# Son olarak Ürdünlü pilot Muaz Safi El-Kesasibe'yi yakarak, eşcinsel olduğu iddiasıyla bir adamı da yedi katlı binadan atarak öldüren DEAŞ, bu kez 'büyü' yaptığını öne sürdüğü yaşlı bir adamın başını baltayla kesti. #Sayfa# Terör örgütünün yayınladığı fotoğraflarda, infazı televizyon izler gibi seyreden onlarca insan görülüyor. 60 yaşlarındaki adam, DEAŞ üyelerince infaz edileceği alana götürülüyor. #Sayfa# Dünya DEAŞ'in yakarak öldürdüğü Ürdün'lü pilotu konuşuyor. Bu korkunç katliam ile birlikte yakarak öldürmenin islam dinindeki yeri de tartışma konusu oldu. İslam hukuku araştırma uzmanı Dr. Abdurrahman Yazıcı'ya yakarak öldürme cezasını sorduk. Barış durumunda ve kasten öldürmede ve belli bir yargılama sonunda yapılan kısasta ise çeşitli şartların oluşması söz konusudur. (Bakara, 2/178) Ebu Hanife'ye göre kısas sadece usulüne göre kılıç vb. aletle yerine getirilir (Fethü'l-Kadîr, X, s. 222) .#Sayfa# KISASTA BİLE YAKARAK ÖLDÜRÜLMEZ Kısasın yakma ile gerçekleştirilmesi söz konusu olmayıp Hanefi mezhebine göre kısasta öldürmeye aynı şekilde mukabelede bulunulmaz. Her durumda işkence etmeyle ilgili Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: 'Dünyada insanlara işken¬ce edenlere Allah da âhirette ceza verir.' (Müslim, Birr, 117-119) #Sayfa# SAVAŞTA YAKMAK YASAKLANMIŞTIR Bir savaş durumunda seriyyenin çıkartılması esnasında Peygamber (sav)'in insanların yakılmasını nehyettikten sonra şöyle buyurduğu kaydedilmektedir: '... Ateşle yakarak cezalandırmak sadece Allah'a mahsustur' (Buhari, Cihad, 106) Gerekli şartları oluşan savaşta düşmanla nasıl savaşılması mücadele edilmesi gereği de açıkça belirtilmiştir: Savaş esnasında insanların uzuvlarını keserek sakat bırakmayı ve ölülerin göz, kulak, burun gibi azalarının kesilerek saygısızlık yapılması (Müslim, 'Cihât ve's-siyer', 2) ve meyve ağaçlarının kesilmesini, ekinli arazilere yakılarak zarar verilmesini, hayvanların yeme amacı dışında öldürülmelerini yasaklanmıştır Savaşta hangi şartta olursa olsun sığınma talep eden kimseye bu hakkının verilmesi de önem arzeder. Savaş esnasında sığınma ve eman isteyen bir kişiye bu hakkın verilmesi de emredilmektedir (et-Tevbe, 9/6) #Sayfa# İSLAM ESİRLERE KÖTÜ MUAMELEYİ YASAKLAR Esirlerle ilgili hükümler de yine açık ve nettir. Esir bulundukları sürece nasıl davranılması gerektiği Peygamber (sav) tarafından şöyle ifade edilmiştir:'Onlara yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, güçleri yetmeyecek işler yüklemeyiniz, zor iş yüklediğinizde yardım ediniz' (Buhari, Itk, 15) Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde belirtilmiş buna göre savaş esirleri öldürülmez, karşılıklı veya karşılıksız serbest bırakılırlar (Muhammed 47/4) Nitekim Peygamber (sav)'in Bedir'de esir alınan esirlerin Müslümanlara okuma yazma öğretme karşılığında, bir kısmını da karşılıksız olarak serbest bırakması bu durumu en iyi şekilde göstermektedir. Bir bütün olarak Peygamber (sav)'in hayatı incelendiğinde esirlere ilişkin bu muamelenin yapılmış olduğu görülür[1]. #Sayfa# YAKARAK ÖLDÜRMENİN İSLAMDA YERİ YOKTUR Sonuç olarak ateşle cezalandırma, kısas etme veya esirlere bu şekilde muamele hiç bir caiz olmadığı ilgili âyet ve sahih hadislerdeki uygulamada açıkça görülmektedir. Dolayısıyla çeşitli zayıf rivayetlerden gerekse ya da tarih kitaplarındaki bilgilerden hareketle açık bir şekilde yasaklanmış 'ateşle cezalandırma/öldürme' yöntemi söz konusu değildir. Dr. Abdurrahman Yazıcı / İslam Hukuku Uzmanı-Araştırmacı