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'tan iki kanlı vahşet daha

Giriş Tarihi: 9.2.2015 15:50 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 10:09
DEAŞ'tan iki kanlı vahşet daha

İnfaz yöntemleriyle dünyayı şoke eden DEAŞ korkunç bir infaza daha imza attı.

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DEAŞ'tan iki kanlı vahşet daha
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