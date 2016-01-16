Halep’te Rus saldırısı: 7 ölü 20 yaralı

Kentteki sivil savunma yetkililerinden alınan bilgiye göre, Rus savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki Sukeri Mahallesi'nde pazar yeri ve sağlık merkezini bombaladı. Saldırı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı belirtildi. Yetkililer, yaralananların sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla sahra hastanesine kaldırıldığını aktardı.



Saldırı bölgesindeki yerleşim yerlerinde büyük hasar oluştuğu, bazı araç ve evlerin kullanılamaz hale geldiğini anlatan yetkililer, sivil savunma ekiplerinin yıkılan evlerin enkazında arama kurtarma çalışmaları yürüttüğünü ifade etti.



Öte yandan, Halep'teki yerel aktivistlerden Ebu Ammar da Rus uçaklarının, okullardan sonra sağlık merkezlerini de hedef aldığını belirterek, ''Rusya, Halep'te okullardan sonra sağlık merkezlerine de saldırmaya başladı. Daha önce de Hadır ve Ays beldelerindeki hastanelere saldırarak kullanılamaz hale getirmişlerdi. Rusya, Halep kırsalındaki terör örgütü DAEŞ merkezleri yerine sivil yerleşim yerlerine saldırıyor'' dedi.



Rusya Savunma Bakanlığı, 30 Eylül'de Suriye topraklarındaki terör örgütü DAEŞ hedeflerine yönelik hava operasyonları başlattığını duyurmuştu ancak Rus uçakları daha çok Humus, Hama, İdlib ve Halep'te ılımlı muhaliflere ait karargah ve eğitim kamplarıyla sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor.