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nda patlama

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 11.11.2017 17:54 Güncelleme Tarihi: 11.11.2017 18:13
Petrol boru hattında patlama

İçişleri Bakanı Raşid bin Abdullah Al Halife, ülkedeki nda dün akşam meydana gelen patlamayı "tehlikeli bir terör eylemi" olarak nitelendirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Al Halife'nin patlama nedeniyle yangın çıkan nda incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Al Halife, burada yaptığı açıklamada, "Meydana gelen olay, tehlikeli bir terör eylemidir. Burada, ülkenin menfaatlerine zarar verilmesi ve halkın can güvenliği hedefleniyor." ifadesini kullandı. Al Halife, 'de son dönemde meydana gelen terör olaylarının İran'ın doğrudan yönlendirmesiyle gerçekleştiği tezini savundu.

Dün akşam başkent Manama'ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Buri köyündeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle çıkan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınmıştı.

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Petrol boru hattında patlama
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