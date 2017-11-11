Petrol boru hattında patlama

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Al Halife'nin patlama nedeniyle yangın çıkan petrol boru hattında incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Al Halife, burada yaptığı açıklamada, "Meydana gelen olay, tehlikeli bir terör eylemidir. Burada, ülkenin menfaatlerine zarar verilmesi ve halkın can güvenliği hedefleniyor." ifadesini kullandı. Al Halife, Bahreyn'de son dönemde meydana gelen terör olaylarının İran'ın doğrudan yönlendirmesiyle gerçekleştiği tezini savundu.

Dün akşam başkent Manama'ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Buri köyündeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle çıkan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınmıştı.