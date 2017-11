3 dilde ‘Dünya 5’ten büyüktür’

ÜLKEYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın dış politika üzerine yaptığı konuşmalar "Dünya 5'ten Büyüktür" adlı kitapta toplandı. Erdoğan'ın görüştüğü devlet ve hükümet başkanlarına da Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yayımlanan kitabı hediye ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2014- 2016 arasında yaptığı konuşmaların bazılarını üç ciltlik "Yeni Türkiye Vizyonu" adlı kitap serisinde topladı. "Milletin Evi" adlı ilk kitap, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı konuşmalardan oluşuyor. Erdoğan'ın yurt içindeki programlarında yaptığı konuşmalardan oluşan ikinci kitaba ise "2023'e Doğru" adı verildi. "Dünya 5'ten Büyüktür" adlı üçüncü kitapta ise, Erdoğan'ın yurt içinde ve dışında yaptığı dış politikayla ilgili konuşmaları yer aldı. Erdoğan, "Dünya 5'ten Büyüktür" kitabını geçtiğimiz günlerde kabul ettiği Amerikalı mucit ve girişimci Elon Musk 'a hediye etmişti. Erdoğan, bu kitabın önsözünde, "Kitaplarımızı tarihe not düşmek olarak görüyoruz. Türkiye'nin gerçekten çok önemli bir döneminin, bizim gözümüzden analizi mahiyetindeki bu kitapların, hem siyasetçiler, hem de bilim insanları için kalıcı bir kaynak olacağına inanıyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi Genç Kadınlar Liderlik ve Girişimcilik Programı Sertifika Töreni"nde de "Dünya 5'ten Büyüktür" mesajı verdi. Erdoğan, dünyada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu oluşturan 196 ülkenin, 5 ülkenin iki dudağının arasına mahkum olamayacağını kaydetti.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ( BMGK ) Arakan'la ilgili kararında Çin'in "hayır" dediğini ve yaptırım kararı çıkmadığını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu: "Sadece Çin. Nerede adalet? Nerede bulacağız adaleti? Şimdi biz bunu dünyada gittiğimiz bütün yerlerdeki ülkelere söylüyoruz, anlatıyoruz. Herkeste bir korkaklık, bir ürkeklik var. Senegal niye BM'de daimi üye olmasın. Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan , Libya niye olmasın? Çünkü bu beşlinin içinde bir tane Müslüman ülke yok. Üç kıtaya dağıtılmış, dünyanın tamamına da hitap etmiyor." "Dünya beşten büyüktür" ile tüm üyelerin daimi üye olabilmesini ve üyelerin 2 yılda bir değişmesini istediklerini söyleyen Erdoğan, şunları söyledi: "Her inanç grubunun, her etnik grubun yer aldığı bir BMGK kuralım. Şu anda dünyanın tüm ülkeleri BMGK'da kendini görmüyor. Böyle bir yapı adil bir yapı olamaz. Mülkün temeli adalettir. Ama burada adalet yok. Adaletin olmadığı, çifte standardın hüküm sürdüğü bir dünyada huzur, barış ve esenlik de olamaz."