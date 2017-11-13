Kızılay ekipleri bölgeye gidiyor

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Irak'ta meydana gelen 7,2'lik depremin ardından Erbil'deki Türk Kızılayı ekibinin bölgeye hareket ettiğini, öncü bir araç ve müdahale ekibinin de karayoluyla Türkiye'den yola çıktığını bildirdi.

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ta meydana gelen deprem sonrası Türkiye'nin harekete geçtiğini belirtti.

Kerem Kınık, "Erbil'deki ekibimiz bölgeye hareket etti. Öncü bir araç ve müdahale ekibimiz de karayoluyla Türkiye'den yola çıktı. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Öteyandan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da, Irak'ta meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Kuzey Irak'tan gelecek talebe göre her türlü hazırlığımızı yaptık, bekliyoruz." dedi.

ÇADIRLAR MUŞ'TAN YOLA ÇIKTI

Türk Kızılayı Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi, Irak'taki depremin ardından harekete geçti. Muş'un Hasköy ilçesindeki depolardan Irak'a gönderilmek üzere ilk etapta bin adet çadır tırlara yüklenmeye başlandı.



Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar, Irak'taki depremin ardından harekete geçtiklerini söyledi. Akar, "Depremin hemen ardından depolarımızı açtık ve çadırları tırlara yüklemeye başladık. İlk etapta bin adet çadır göndereceğiz" dedi.