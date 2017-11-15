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'dan " 'ı koruyor" iddiası

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 14.11.2017 20:23 Güncelleme Tarihi: 15.11.2017 01:44
Rusya'dan ABD DEAŞ'ı koruyor iddiası

Savunma Bakanlığınca, öncülüğündeki koalisyonun terör örgütü ’ı koruduğuna dair kanıtlara ulaşıldığı iddia edilerek, "ABD, tüm uyarılarımıza rağmen ’de Ebu Kemal çevresinden geri çekilen DEAŞ militanlarına hava saldırısı gerçekleştirmeyi reddetti." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kilometrelerce uzunluktaki konvoyunun 9 Kasım'da 'nin Deyrizor kentine bağlı Ebu Kemal'den, Suriye'nin sınırındaki Sabha Vadisi'ne doğru ilerlediğinin tespit edildiği ileri sürüldü.

ABD, OPERASYONU REDDETTİ

'nın, konvoya yönelik ortak askeri operasyon yapılması için iki kez öncülüğündeki koalisyona başvuru yaptığı belirtilen açıklamada, "ABD'liler, DEAŞ'lıların gönüllü olarak teslim oldukları gerekçesiyle herhangi bir askeri operasyon yapılmasını mutlak suretle reddetti." ifadesi yer aldı.

Öte yandan Bakanlığın açıklamasında, DEAŞ konvoyunun yer aldığı öne sürülen uydu görüntüleri de kullanıldı ancak sonra bu görüntüler silindi. Bakanlık daha sonra önceki görüntülerinin "hatalı" olduğunu belirterek, DEAŞ konvoyuna ait olduğu öne sürülen yeni görüntüler ekledi.

ABD-YPG korumasında DEAŞ'lı teröristlere tahliye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'nin Ebu Kemal'den kaçan DEAŞ'lı teröristleri ilk kez korumadığını savunarak, "Daha önce de Irak'ta Rakka ve Musul'un ele geçirilmesinin, DEAŞ'lıların kaçması için nasıl yeni kapılar açtığını görmüştük. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, DEAŞ'ın Suriye'de yok edilmesinin ana hedef olduğunu şahsıma da defalarca söylemişti. Ancak ABD'nin Suriye'deki amaçları hakkında birçok soru işareti bulunuyor." diye konuştu.

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Rusya'dan "ABD DEAŞ'ı koruyor" iddiası
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