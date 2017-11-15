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Terör örgütü sözcüsü Silo örgütten ayrıldı! 'ya sığında iddiası

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 15.11.2017 13:01 Güncelleme Tarihi: 15.11.2017 13:08
Terör örgütü sözcüsü Silo örgütten ayrıldı! ÖSO'ya sığında iddiası

AA'nın güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre 'de SDG ismini kullanan terör örgütü sözcülerinden örgütten ayrıldı. Öte yandan BBC muhabiri Riam Dalati sosyal medyadan Talal Silo'nun 'ya sığındığını iddia etti.

AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, SDG'nin (PKK/PYD) sözcülerinden Silo, dün akşam saatlerinde örgütten ayrıldı.

Silo'nun terör örgütünden neden ayrıldığı henüz bilinmiyor.

YPG'NIN ESKİ SÖZCÜSÜ, SDG'YE "ATANDI"

Bu arada, YPG'nin eski sözcülerinden Redur Halil'in de SDG'nin dış ilişkiler sorumlusu olarak "atandığı" öğrenildi.

Sözde atama, PKK/PYD'nin SDG ile doğrudan ilişkisini bir kez daha ortaya koydu.

Amerikalı general Raymond Thomas'ın temmuz ayında ifşa ettiği üzere, SDG ismi, PKK/PYD ya da YPG'nin meşru siyasi bir taraf olarak masaya oturtulması amacıyla ortaya atılmıştı. SDG isimli, PKK/PYD'den bağımsız bir örgüt hiçbir zaman var olmadı. Örgütün, 12 Ekim 2015'te bir miktar Arap savaşçıyı paralı asker olarak yanına almasıyla oluşturulan sözde SDG'nin militanlarının ezici üstünlüğü ve yönetimin tamamı halen PKK/PYD'de bulunuyor.

ÖSO'YA KATILDI İDDİASI!

BBC muhabiri Riam Dalati 'nun sosyal medya hesabından 'nun 'ya katıldığını iddia etti. Silo'nun ÖSO'ya sığınması, terör örgütü YPG'nin çoğunluğu oluşturduğu ve ABD'nin desteklediği Demokratik Güçleri (SDG) içindeki karışıklığın göstergesi yorumlanıyor.

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Terör örgütü sözcüsü Silo örgütten ayrıldı! ÖSO'ya sığında iddiası
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