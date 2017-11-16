SDG sözcüsü ÖSO’ya teslim oldu

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG tarafından yönetilen ve ABD'nin açık askeri desteğini alan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG
) sözcüsü Talal Sülo'nun, örgütten kaçarak Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) sığındığı öne sürüldü. İddia, İngiliz yayıncılık kuruluşu BBC'nin Orta Doğu
muhabiri Riam Dalati tarafından dile getirildi. Anadolu Ajansı'nın da kendi kaynaklarından doğrulattığı habere göre Sülo, önceki akşam saatlarinde örgütten ayrıldı. Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı operasyonuyla terör örgütü DEAŞ
'tan alınan Cerablus
kentine gelen Sülo, burada ÖSO birliklerine ve Türk güvenlik güçlerine teslim oldu. Sülo teslim olduktan sonra çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada yayıldı. Sözcü Sülo'nun SDG'den neden ayrıldığı henüz açıklanmadı. SDG ile DEAŞ'ın anlaşma yaparak terör örgütü üyelerinin Rakka'yı terk etmesine izin verildiği görüntülerin dünya gündeminde ilk sıralarda yer aldığı saatlerde Sülo'nun örgütten kaçması dikkat çekti. Cerablus'ta teslim olan Sülo'nun, Türk güvenlik yetkililerince Gaziantep'e getirildiği öne sürüldü. Öte yandan terör örgütü YPG'nin eski sözcülerinden Redur Halil'in, SDG'nin sözde dış ilişkiler sorumluluğu koltuğuna atandığı öğrenildi. Atama, terör örgütü PKK ile ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri adlı çatı örgüt arasındaki doğrudan ilişkiyi bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Yönetim kademesi ve askeri gücünün tamamına yakını YPG militanlarından oluşan SDG'nin isim babasının da ABD olduğu, Amerikalı general Raymond Thomas tarafından itiraf edilmişti.