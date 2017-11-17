Adı konmamış sürgün

Suudi Arabistan
'a giderek 4 Kasım'da "Can güvenliğim yok. İran, Hizbullah vasıtasıyla Lübnan
'a müdahale ediyor" açıklamasında bulunan ve istifa ettiğini duyuran Lübnan Başbakanı Saad Hariri
'nin bir sonraki durağı belli oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bizzat Hariri'yi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı aradı ve Hariri'nin Paris
'e gelmesi teklifini iletti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian
tarafından dün yapılan açıklamaya göreyse Saad Hariri, Macron'un bu davetini kabul etti. Le Drian, Hariri'nin kendi istediği zamanda Paris'e geleceğini ve bir dost olarak karşılanacağını belirtti. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Hariri'nin Fransa'ya geleceği konusunda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a da bilgi verildiğini sözlerine ekledi. Hariri'nin istifasını Riyad'dan sunmasını eleştiren ve "Hariri'nin ev hapsinde tutulduğu" iddialarını dile getiren Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, "Hariri'nin Fransa'nın davetini kabul etmesi çözüm sürecinin başlangıcıdır" açıklamasında bulundu. 2011 ile 2014 arasında Fransa'da yaşayan ve bu yılın nisan ayında Fransız Legion d'Honeur nişanına layık görülen Saad Hariri, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Birkaç gün içinde güzel ülkem Lübnan'a döneceğim" demişti.
"GÜÇLÜ LÜBNAN İSTİYORUZ"
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya'nın Bonn şehrinde yapılan iklim toplantısında Hariri'ye yapılanın bir sürgün
teklifi olmadığını söyledi. "Hariri'ye sürgün teklifi mi yapıyorsunuz?" şeklindeki soruya Macron, "Hayır, hiçbir şekilde. Umarım Lübnan istikrarını korur, siyasi seçimler kurumsal kurallara göre olmalıdır" yanıtını verdi. Macron, "Biz sınır bütünlüğüne saygı duyulan güçlü bir Lübnan istiyoruz. Bizim seçimlerini kendilerinin yaptığı ve serbestçe konuşan liderlere ihtiyacımız var" dedi.
AĞABEY KOLTUĞA YAKIN
Reuters
haber ajansının Lübnan Başbakanı Saad Hariri'ye yakın isimlere dayandırdığı haberine göre Saad Hariri yarın Paris'e gidecek, bir süre dinlendikten sonra oradan da istifasını resmen sunmak için Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geçecek. Uzmanlara göre, Lübnan başbakanlık koltuğu Hariri ailesinde kalmaya devam edecek. Görevi, Saad Hariri'nin dört yaş büyük ağabeyi Baha Hariri
'nin devralmasının kuvvetli bir ihtimal olduğu konuşuluyor. Baha Hariri, Associated Press haber ajansına verdiği demeçte "İran'ın vekil partisi Hizbullah'ın artan istekleri ve eylemleri karşısında kardeşim Saad'ın Lübnan Başbakanlığı'ndan istifa etme kararını destekliyorum" dedi. Hariri ailesinin her zaman 'Lübnan'ı ve farklı siyasi arka planlardan gelen mozaiğini dünyada özgün bir yer haline getirme ilkelerine sahip çıktığını' belirten Hariri, "Sadece İran ve onun vekili Hizbullah gibi kötü bir dış aktör dengeyi bozabilir. Bu grup artık Lübnan'ın kontrolünü eline almaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.