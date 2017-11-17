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Arjantin'de askeri dan haber alınamıyor

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2017 19:47 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 20:35
Arjantin'de askeri denizaltıdan haber alınamıyor

Atlantik Okyanusu'nun güneyinde seyreden ARA San Juan sıyla 48 saattir telsiz bağlantısı kurulamıyor.

Arjantin Donanmasının Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkenin güney ucundaki Ushuaia şehrinden, başkent 'in 250 kilometre güneyindeki Mar del Plata'ya gitmekte olan ARA San Juan sıyla 48 saattir telsiz bağlantısı kurulamadığı belirtildi.

Açıklamada, Alman yapımı dizel elektrikli denizaltıda en az 40 kişilik mürettebatın görev yaptığı kaydedildi.

Yetkililer, henüz "kayıp" statüsünde değerlendirilmeyen denizaltıyla haberleşmenin yeniden sağlanabilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Donanma Sözcüsü Enrique Balbi, Todo Noticias televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Denizaltının nerede olduğuna dair henüz ciddi bir iz bulamadık." ifadelerini kullandı.

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Arjantin'de askeri denizaltıdan haber alınamıyor
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