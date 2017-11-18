Rusya'dan ABD'yi tedirgin eden hamle

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yuriy Borisov'un sevkiyatın 2019'da başlanacağını söylediği A-100 Premier uçağının, ilk uçuşunu bugün başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi. Uçuşa dair başka bilgi paylaşılmadı.

A-100 Premier, uçakları havadaki hedeflerin yerini tespit edip onlara eşlik edebilmelerinin yanı sıra avcı ve bombardıman uçaklarının hava, kara ve denizdeki hedeflerine yönlendirilmesi için de kullanılıyor.

Söz konusu uçakların içerisinde verilerin alınıp iletilmesini sağlayan gelişmiş birer radar istasyonu yer alıyor. Uçak bu nedenle 'uçan radar' olarak da anılıyor.