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'dan ABD'yi tedirgin eden hamle

Giriş Tarihi: 18.11.2017 20:41 Güncelleme Tarihi: 18.11.2017 20:52
Rusya'dan ABD'yi tedirgin eden hamle

'nın, içerisinde gelişmiş bir radar istasyonu bulunan yeni modeli uçağının ilk uçuşunu gerçekleştirdiği belirtildi.

Savunma Bakan Yardımcısı Yuriy Borisov'un sevkiyatın 2019'da başlanacağını söylediği uçağının, ilk uçuşunu bugün başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi. Uçuşa dair başka bilgi paylaşılmadı.

A-100 Premier, uçakları havadaki hedeflerin yerini tespit edip onlara eşlik edebilmelerinin yanı sıra avcı ve bombardıman uçaklarının hava, kara ve denizdeki hedeflerine yönlendirilmesi için de kullanılıyor.

Söz konusu uçakların içerisinde verilerin alınıp iletilmesini sağlayan gelişmiş birer radar istasyonu yer alıyor. Uçak bu nedenle 'uçan radar' olarak da anılıyor.

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Rusya'dan ABD'yi tedirgin eden hamle
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