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, 'da Putin ile görüştü!

Giriş Tarihi: 21.11.2017 08:49 Güncelleme Tarihi: 21.11.2017 08:52
Esad, Rusya'da Putin ile görüştü!

, Ruhani ve Putin’in Soçi görüşmesi öncesinde Putin ’deki siyasi süreç için Soçi’de sürpriz bir şekilde ile bir araya geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Putin, Esad'ı teröristlere karşı verdiği mücadeleden dolayı tebrik etti.

Esad da " siyasi uzlaşının teşvikini mümkün kıldı" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla yarın Soçi'de düzenlenecek toplantıda taraflar 'deki gelişmeleri ve bölgedeki son durumu ele alacak.

4 YIL ARADAN SONRA BİR İLK

Türkiye ile Rusya ilişkilerinde yeni ve kritik bir adım daha atıldı. Suriye krizi yüzünden dört yıldan bu yana Rusya Savunma Bakanlığı'na ait askeri uçaklara hava sahasını kapalı tutan Türkiye, önceki gün Rus askeri nakliye uçağına Türk hava sahasını açtı.

Rus İnterfaks ajansının haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı'na ait TU-154M nakliye uçağı Moskova yakınlarındaki "Çkalovsk" askeri üssünden havalandıktan sonra Karadeniz ve Türkiye üzerinden uçuşunu gerçekleştirerek Suriye'nin Lazkiye bölgesinde yer alan Rus Hmeymim Hava Üssü'ne iniş yaptı. Böylece uçak en kısa yoldan Suriye'deki Rus Hmeymim Hava Üssü'ne ulaştı.

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Esad, Rusya'da Putin ile görüştü!
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