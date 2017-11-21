Esad, Rusya'da Putin ile görüştü!

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Esad bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Putin, Esad'ı teröristlere karşı verdiği mücadeleden dolayı tebrik etti.

Esad da "Rusya siyasi uzlaşının teşvikini mümkün kıldı" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla yarın Soçi'de düzenlenecek toplantıda taraflar Suriye'deki gelişmeleri ve bölgedeki son durumu ele alacak.

4 YIL ARADAN SONRA BİR İLK

Türkiye ile Rusya ilişkilerinde yeni ve kritik bir adım daha atıldı. Suriye krizi yüzünden dört yıldan bu yana Rusya Savunma Bakanlığı'na ait askeri uçaklara hava sahasını kapalı tutan Türkiye, önceki gün Rus askeri nakliye uçağına Türk hava sahasını açtı.

Rus İnterfaks ajansının haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı'na ait TU-154M nakliye uçağı Moskova yakınlarındaki "Çkalovsk" askeri üssünden havalandıktan sonra Karadeniz ve Türkiye üzerinden uçuşunu gerçekleştirerek Suriye'nin Lazkiye bölgesinde yer alan Rus Hmeymim Hava Üssü'ne iniş yaptı. Böylece uçak en kısa yoldan Suriye'deki Rus Hmeymim Hava Üssü'ne ulaştı.