O program yayından kaldırıldı

ABD'nin önemli sunucu ve televizyon programı yapımcılarından 75 yaşındaki Charlie Rose'un, CBS kanalında yer alan programının, 8 kadının "cinsel taciz" iddiasında bulunması üzerine yayından kaldırıldığı bildirildi.

Amerikan Washington Post gazetesine konuşan kadınlar, 1990'ların başından 2011 yılına kadar farklı dönemlerde Rose'un "cinsel tacizlerine" uğradıklarını ileri sürdü.





Yaşları 21 ila 37 olan iddia sahibi kadınların hepsinin, Rose'un yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği "Charlie Rose" adlı program bünyesinde çalışan ya da çalışmaya istekli kişiler olduğu belirtildi.

Taciz iddialarının medyaya yansımasının hemen sonrasında önce CBS kanal yönetimi, yazılı açıklamayla Rose'un programının yayından kaldırıldığını duyurdu. Bu açıklamanın hemen ardından Rose'un programını yayımlayan Bloomberg ve PBS kanalları da söz konusu programı durdurduklarını ilan etti.

ABD'NİN GÜNDEMİNDEN DÜŞMÜYOR

Son dönemde cinsel taciz iddiaları ülke gündeminden düşmüyor. ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein ve ABD'li aktör Kevin Spacey'nin isimlerinin karıştığı taciz iddiaları Hollywood'u sarsmıştı.

Spacey'nin 1986'da o dönem 14 yaşında olan Amerikalı aktör Anthony Rapp'i taciz ettiği öne sürülmüştü. Hollywood'un ünlü isimleri Gwyneth Paltrow, Rose McGowan, Angelina Jolie ve Ashley Judd dahil birçok kadın ise Weinstein'ın kendilerine uygunsuz davranışlarda bulunduğu yönünde açıklamalar yapmış, İngiliz sinema oyuncusu Lysette Anthony 1980'li yıllarda Weinstein'ın cinsel saldırısına maruz kaldığını iddia etmişti.

Dün de New York Times (NYT) gazetesi, hakkındaki cinsel taciz iddiaları üzerine soruşturma açtığı Beyaz Saray muhabiri Glenn Thrush'ın (50) görevinden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.