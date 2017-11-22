ABD ile terör örgütü YPG ve DEAŞ arasındaki kirli ilişki

Ortadoğu'da böl-parçala-yönet stratejisini devreye sokan ABD terör örgütleri üzerinden kirli planını uygulamayı sürdürüyor. Irak ve Suriye'de YPG ve DEAŞ terör örgütlerini ortaya çıkaran ABD, bu örgütlere istediği gibi yön veriyor.



ABD DEAŞ'I KURDU! DEAŞ'LA SAVAŞ BAHANESİYLE YPG'Yİ DEVREYE SOKTU

Kuruluşundan kısa bir süre sonra DEAŞ, Suriye'nin kuzey bölgeleri ve Irak'ın 3/1'ini işgal etti. DEAŞ Suriye ve Irak'ta askeri tesisleri de ele geçirdi. DEAŞ'lı teröristler kontrollü şekilde ABD tarafından güçlendirildi. Ardından ise DEAŞ'ı yenmek için terör örgütü YPG devreye sokuldu.

HAZİRAN 2014: Musul'da konuşlu 70 bin kişilik merkezi Irak hükümetine bağlı birlikler, herhangi bir çatışmaya girmeden Musul'u DEAŞ'a bıraktı. Bölgede ABD'nin Irak'a verdiği silahlar tamamen DEAŞ'a geçti.

EKİM 2014: ABD uçakları Ayn-el Arap (Kobani) bölgesinde DEAŞ'la mücadele bahanesiyle silah verdi. Aynı anda DEAŞ mevzilerine de paraşütle silah dolu kasalar bıraktı.

EKİM 2016: Irak ordusu Musul'un güneyinde DEAŞ karşıtı operasyona katıldı. Ancak 2014'te Musul'u teslim ederken yaptığı gibi silah ve araçlarını terör örgütüne bırakarak kaçtı.

ŞUBAT 2017: ABD uçakları, Telafer'i işgal altında tutan DEAŞ'a havadan paraşütle silah dolu kurular indirirken görüntülendi. Bu silahlar arasında lazer güdümlü Javelin füzeler de vardı.

EKİM 2017: Suriye'de rejime bağlı birlikler geri aldıkları Mayadin'de DEAŞ'a ait bir depoda NATO'nun yeni silahlarını buldu. Bulunan silahlar arasında ABD, Beliçika VE İngiltere menşeili silahlar vardı.

KASIM 2017: Suriye'de rejime bağlı birlikler, Deyrizor'da DEAŞ'tan geri aldığı silah depolarında çok sayıda ABD, Avrupa ve İsrail yapımı silah, askeri teçhizat ve ekipman ele geçirildi.

ABD'DEN DEAŞ VE YPG'YE SİLAH DESTEĞİ

?DEAŞ'a örtülü desteği Rakka'daki kirli işbirliği görüntüleriyle tescillenen ABD, terör örgütü YPG'ye ise açıktan destek veriyor. DEAŞ'ın tek kurşun atmadan boşalttığı yerleri YPG yerleşiyor. ABD ise ağır silahlarla YPG'yi destekliyor. Amaçları DEAŞ'la çatışmak değil. Hedef Ortadoğu'da yeni haritalar çizmek. YPG'yi ortağı olarak gören ABD, teröristlerle birlikte enerji kaynaklarına sahip oldu. DEAŞ ile YPG, Kobani, Münbiç, Deyrizor ve Rakka'da ABD öncülüğünde anlaştı. DEAŞ çekildi yerine YPG yerleşti.



İŞTE ABD'NİN DEAŞ VE YPG'YE VERDİĞİ SİLAHLAR!















