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Havalimanının açılışının ertelendiği iddiası

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 23.11.2017 20:01 Güncelleme Tarihi: 23.11.2017 20:04
Berlin Havalimanının açılışının ertelendiği iddiası

'nın başkenti 'de 2006 yılında yapımına başlanılan ve 3 Haziran 2012'de hizmete girmesi planlanmasına rağmen açılamayan Berlin-Brandenburg Uluslararası Havalimanının (BER) açılışının 2021'den önce yapılamayacağı iddia edildi.

Tagesspiegel gazetesinin haberinde, 2012 yılından bu yana açılışı 5 kez ertelenen BER Havalimanına ilişkin hazırlanan kontrol raporuna göre hala yangın söndürme ve yangından koruma aksamında yetersizlikler bulunduğu ve havalimanının bu nedenle gelecek yıl da açılamayacağı öne sürüldü.

TEGEL BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Haberde açılışın en iyi ihtimalle 2021 yılında yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Yıllık 25 milyon yolcu kapasitesine ulaşması beklenen havalimanı için şimdiye kadar 6 milyar avro harcandığı belirtiliyor.

Kentteki Tegel havalimanının BER'in açılmasınının ardından 6 ay içinde kapatılması öngörülüyordu ancak 24 Eylül'de yapılan referandumda Tegel'in kapatılmasına 'hayır' denildi. Buna rağmen Tegel'in kapatılıp kapatılmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor.

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Berlin Havalimanının açılışının ertelendiği iddiası
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