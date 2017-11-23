Preet Bharara'dan skandal paylaşım! FETÖ'cü Zeynalov'un...

FETÖ mensubu Mahir Zeynalov, Türkiye'nin FETÖ'yle mücadelesini sulandırmak ve dış dünyada itibarsızlaştırmak için FETÖ'cüleri masum gösteren tweet attı. FETÖ için çalıştığı artık herkes tarafından öğrenilen Preet Bharara da, Zeynalov'un tweetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ederek paylaştı.

BAHSİ GEÇEN POLİS FETÖ'YE DOĞRUDAN YARDIM ETMİŞTİ!

Tweette bahsi geçen sözde polis gerçekte FETÖ'ye çalışan teröristler, FETÖ'ye doğrudan yardım yataklıktan yargılanıyor ve ceza almıştı.

Zeynalov ve Bharara FETÖ'cü eski polislerin yine kendileri gibi FETÖ'cü olan eşlerinin gözaltına alınmalarını ve tutuklanmalarını sadece akrabalık ilişkisi yüzünden tutuklanıyorlarmış gibi göstermeye çalışıyor.

ALGI OPERASYONUYLA DAVAYI SULANDIRMAK İSTİYORLAR

Hain örgüt suçu sabit olan ceza verilmiş bu teröristler için durmaksızın devam eden algı operasyonlarıyla Türkiye'yi zora sokmak ve davaları engellemek için her türlü argümanı ve kişiyi kullanıyor.