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Preet Bharara'dan skandal paylaşım! 'cü Zeynalov'un...

Giriş Tarihi: 23.11.2017 15:10 Güncelleme Tarihi: 23.11.2017 15:40
Preet Bharara'dan skandal paylaşım! FETÖ'cü Zeynalov'un...

Rıza Sarraf davasını başlatan ve Trump göreve geldikten sonra kovulan ABD’li eski savcı Preet Bharara, ’cü ’un tweetini alıntılayarak Türkiye için seviyesiz ifadeler kullandı. Zeynaolv’un FETÖ’nün kadın üyelerine dair yanlış yönlendirici tweetini alıntılayan Bharara “Eğer bu doğruysa çok korkunç. Erdoğan’ın Türk emniyet müdürlerinin eşlerini hapse attırması korkakça ve alçakçadır. O kadar” yazdı. Paylaşım, sözde bağımsız savcının ve Rıza Zarraf davasının kimin tarafından ne amaçla başlatıldığını göstermesi açısından dikkat çekti.

mensubu , Türkiye'nin FETÖ'yle mücadelesini sulandırmak ve dış dünyada itibarsızlaştırmak için FETÖ'cüleri masum gösteren tweet attı. FETÖ için çalıştığı artık herkes tarafından öğrenilen Preet Bharara da, Zeynalov'un tweetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ederek paylaştı.

BAHSİ GEÇEN POLİS FETÖ'YE DOĞRUDAN YARDIM ETMİŞTİ!

Tweette bahsi geçen sözde polis gerçekte FETÖ'ye çalışan teröristler, FETÖ'ye doğrudan yardım yataklıktan yargılanıyor ve ceza almıştı.

Zeynalov ve Bharara FETÖ'cü eski polislerin yine kendileri gibi FETÖ'cü olan eşlerinin gözaltına alınmalarını ve tutuklanmalarını sadece akrabalık ilişkisi yüzünden tutuklanıyorlarmış gibi göstermeye çalışıyor.

ALGI OPERASYONUYLA DAVAYI SULANDIRMAK İSTİYORLAR

Hain örgüt suçu sabit olan ceza verilmiş bu teröristler için durmaksızın devam eden algı operasyonlarıyla Türkiye'yi zora sokmak ve davaları engellemek için her türlü argümanı ve kişiyi kullanıyor.

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Preet Bharara'dan skandal paylaşım! FETÖ'cü Zeynalov'un...
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