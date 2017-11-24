Sığınmacılar için "Avrupa'nın Akdeniz sınırı en ölümcül bölge"

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Avrupa'nın Akdeniz sınırlarının sığınmacılar için "açık ara en ölümcül" bölge olduğunu bildirdi.

IOM'nin, Küresel Göç Veri Analizi Merkezi tarafından yapılan araştırmanın raporu açıklandı.

Rapora göre, 2000 yılı başından 30 Haziran 2017 tarihine kadar geçen sürede Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 33 bin 761 sığınmacı yaşamını yitirdi veya kayboldu.

Sığınmacıların 1970'li yıllardan itibaren Akdeniz rotasından Avrupa'ya geçiş yolculuklarının analiz edildiği raporda, bazı Avrupa ülkelerinin sıkı ve kısıtlayıcı göç politikalarına tepki olarak düzensiz göçün daha da arttığı vurgulandı.

EN ÖLÜMCÜL...

Son 40 yılı kapsayan bir araştırmanın sonuçlarına göre, Avrupa'nın Akdeniz sınırları sığınmacılar için "açık ara en ölümcül" bölge olma özelliğini günümüzde de devam ettiriyor.

Avrupa Üniversitesi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve raporu hazırlayan Prof. Dr. Philippe Fargues, Akdeniz'deki insani trajedinin boyutlarına bakıldığında ölü sayısının raporda belirtilenin çok üzerinde olabileceği uyarısında bulundu.

TÜRKİYE FAKTÖRÜ

Fargues, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında 2016'da imzalanan sığınmacı mutabakatını takiben Akdeniz'deki sığınmacı ölümlerinin de düşüşe geçtiğinin altını çizdi.

IOM, 2017 yılı başından 24 Kasım 2017 tarihine kadar geçen sürede, Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşan sığınmacı sayısının yaklaşık 161 bin olduğunu, yaklaşık 3 bin sığınmacının da yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

IOM'den yapılan açıklamada, Avrupa'ya geçen sığınmacıların yüzde 75'inin İtalya'ya, diğerlerinin de Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İspanya sahillerine ayak bastığı belirtilmişti.