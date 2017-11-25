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Son dakika: 'da otelde : 12 ölü

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 25.11.2017 00:57 Güncelleme Tarihi: 25.11.2017 01:40
Son dakika: Batum'da otelde yangın: 12 ölü

'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin kentinde, 'e ait otelde çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre, aralarında Türklerin de bulunduğu 12 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

sınırına 17 kilometre uzaklıktaki kentinde 'e ait Leogrand Otel'de bugün saat 21.00 sıralarında çıktı. Kazan dairesinde meydana gelen patlama nedeniyle çıktığı belirtilen yangında, alevler kısa sürede üst katlara yayıldı.


Altta iki katlı kumarhanenin bulunduğu otelde, yangın nedeniyle büyük panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, görevlilerin de yardımıyla müşteriler tahliye edildi.


Yangında, ilk belirlemelere göre aralarında Türklerin de bulunduğu 12 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
2015 yılının Temmuz ayında açılan otelin, Türk işadamına ait olduğu için, özellikle Türkler tarafından tercih edildiği belirtildi.

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Son dakika: Batum'da otelde yangın: 12 ölü
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