Kuzey Kore, tüm ABD'yi vurabilecek füze test ettiğini duyurdu

Kuzey Kore, yerel saatle 02.47'de dünyayı bir kez daha titretti. Yeni bir füze testinin gerçekleştiğini önce Güney Kore ve ABD ilan etti, saatler sonra Pyongyang'dan resmi açıklama geldi. Açıklamaya göre, fırlatılan Hwasong-15 tipi füze ABD'nin tümünü vurma kapasitesine sahip.

Resmi haber ajansı KCNA, füzenin gökyüzünde 4 bin 475 kilometre irtifaya ulaştığını ve 950 kilometre uçtuktan sonra Japon Denizi'ne düştüğünü duyurdu. KCNA'ya göre, 53 dakika havada kalan füzenin fırlatma emrini bizzat Kim Jong-un imzaladı.





08.00 : Kuzey Kore'nin Kim Jong-un'dan sonra en tanınan siması olan spiker Ri Chun Hee, televizyona çıkarak özel anonsla füze testinin başarılı geçtiğini izleyicilerine aktardı.

07.50 : ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, füzenin Kuzey Kore'deki Sain Ni'den fırlatıldığını bildiriyor.

07.40 : Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu yıl içinde 20'den fazla füze testine imza attı. İlk kıtalararası balistik füzesini Temmuz ayında fırlatan Kim'in 15 Eylül'de ateşlediği ikinci kıtalararası balistik füze, 3 bin 700 kilometre mesafe katederek Japonya'nın üstünden geçti ve Pasifik Okyanusu'na düştü.

Eylül ayı başında test edilen hidrojen bombası ise, bölgede 6.3 büyüklüğünde depreme yol açtı.

Birleşmiş Milletler (BM) mevcut yaptırımlara bu yıl yenilerini eklese de Kim Jong-un füzelerinden vazgeçmedi.

07.25 : Japon hükümeti, Kuzey Kore'nin süren kışkırtıcı davranışlarının kabul edilemez olduğunu belirterek denemeyi kınadı. Tokyo yönetimi ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı.

07.00 : Kuzey Kore'nin yeni füze testi ve gelen tepkileri gün boyunca canlı blogla aktaracağız.