Rusya'dan ABD'ye suçlama! ABD yüzünden...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Kuzey Kore'yi provoke ettiğini savunarak, "Pyongyang yönetimi, ABD yüzünden sert hamleler yapmak zorunda kalıyor. Her şey sanki Kim Jong-un'un maceraperest adımlar atması için yapılıyor" dedi.

Lavrov, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Devlet Başkanları Konseyi'ne katılmak üzere bulunduğu Minsk'te, Pyongyang yönetiminin dün gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesini değerlendirdi.

"HER ŞEY SANKİ KİM'İN MACERAPEREST ADIMLAR ATMASI İÇİN YAPILIYOR"

ABD'nin attığı adımların, tasarlanmış bir şekilde Kuzey Kore'yi tahrik etmeye yönelik olduğunu öne süren Lavrov, "Pyongyang yönetimi de bu adımlar sonucunda sert hamleler yapmak zorunda kalıyor" diye konuştu.

Kuzey Kore'ye yönelik ekonomik yaptırımların ise işe yarayacağını düşünmediklerini anlatan Lavrov, "Rusya, ABD'nin Kore krizinin çözümüne yönelik tekliflerine olumsuz bakıyor. Her şey sanki ülke lideri Kim Jong-un'un maceraperest adımlar atması için yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore, dün yerel saatle 02.48'de yeni nesil kıtalararası balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Fırlatıldıktan sonra 53 dakika belirlenen yörüngesinde seyreden füze, Japon Denizi'ne düşmüştü.