Hamas'tan "Kudüs için öfke cuması" çağrısı

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Filistin halkını, tüm grupları ve güçleriyle ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planını reddederek, cuma gününü İsrail'e karşı 'öfke günü' ilan etmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kudüs'ün Filistin halkının kırmızı çizgisi olduğu vurgulandı.

"Direniş, ne olursa olsun ona el sürülmesine razı olmayacaktır." ifadesinin de kullanıldığı açıklamada, Batı Şeria'daki intifadacı gençlerden, Kudüs'ü hedef alan ABD'nin planına mümkün olan yollar aracılığıyla yanıt vermesi istendi.

TOPLANMA ÇAĞRISI YAPILDI!

Açıklamada, Filistinlilere cuma gününü "öfke cuması" ilan ederek, "Kudüs'e destek" için toplanması çağrısı yapıldı.

Hamas ve Fetih'in de aralarında olduğu Filistinli gruplar dün akşam yayımladıkları ortak açıklamada, Filistin halkına, ABD'nin planına tepki göstererek "kent merkezleri, ABD Konsoloslukları ve büyükelçilikler önünde toplanmaları ve eylem yapmaları" yönünde çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ürdün Kralı Abdullah ile telefon görüşmesi yaparak, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planını dile getirdiği duyurulmuştu.