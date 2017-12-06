TBMM'den Kudüs bildirisi

TBMM Genel Kurulu'nun dünkü oturumunda ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkent yapma isteğine ilişkin AK Parti, CHP, MHP ve HDP'nin ortak önerisiyle bildiri yayınladı. TBMM'nin bu maceracı girişimi kesin ve tartışmasız bir şekilde reddetme iradesi dünya kamuoyuna ilan edildi.



Kudüs'ün statüsü değiştirilemez BM kararı ihlal edilemez" başlıklı bildiride şu ifadelere yer verildi:



"Kudüs üç semavi din içinde hakkaniyet temelli özgürlüğü ve barışı arayan Ortadoğu'nun yüreğidir. Kudüs ilk kıblemiz, Harem-i Şerif ile birlikte üç semavi dinin kutsal mekanlarıyla tarihi, kültürel, dini kimliği kazanmış olan ve bu niteliği ile dünya eserlerinin göz bebeği bir şehirdir. Kudüs'ün bu özel statüsüne sahip çıkmak, korumak, tüm renkliliği ile barış içinde bir dünyayı gerçek kılmak bakımından hayati derecede önemlidir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kudüs merkezli olmak üzere Ortadoğu coğrafyasında bir dizi insani, ahlaki, siyasi dram yaşanmıştır. Filistin sorunu dediğimiz ve gerçekte bir insanlık sorunu olan konu bu yaşananların bir ürünüdür ve halen tüm barış çabalarıyla birlikte bunları tahrip eden saldırgan politikalar nedeniyle insanlığın gündemindedir."

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