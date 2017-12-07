Kudüs'te son durum nedir ve neler oluyor? - Trump'tan skandal Kudüs açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada ''Artık resmi olarak Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasına karar verdim.'' dedi. Bu skandal açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma hamlesine karşı seferberlik başlattı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise '' Kudüs, Filistin devletinin başkenti, bağımsız olarak, Arap olarak ebediyete kadar böyle kalacaktır." Peki Kudüs'te son durum nedir? Kudüs'te neler yaşanıyor? İşte gelişmeler...

KUDÜS'TE SON DURUM NEDİR, NELER OLUYOR?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma hamlesine karşı seferberlik başlattı. Ortadoğu barış sürecini sekteye uğratacak adıma karşı telefon diplomasisi yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı da 13 Aralık'ta İstanbul'da olağanüstü toplantıya çağırdı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'le ilgili gelişmeleri değerlendirmek amacıyla yoğun telefon görüşmeleri yapıyor. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başta olmak üzere, Malezya Başbakanı Rezak, Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz Al Suud, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir ve Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ile görüştü. Görüşmelerde, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişiminin, Ortadoğu'da barış sürecini sekteye uğratacağına dikkati çeken Erdoğan, bölgede barış ve istikrar için 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin vücut bulmasının şart olduğunu vurguladı.

KUDÜS HABERLERİ

Filistin'den Kudüs açıklaması!



Konuyu AA muhabirine değerlendiren Şa's, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs hakkındaki planına karşı en güçlü tepkiyi şu ana kadar Recep Tayyip Erdoğan gösterdi." dedi.

Çok sayıda dünya lideriyle görüşme halinde olduklarını dile getiren Şa's, şunları söyledi:

"Mahmud Abbas, Recep Tayyip Erdoğan ile uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Başkanı'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaya kalkışması halinde Erdoğan'ın 'İsrail'le ilişkileri koparma planına' ilişkin yaptığı açıklamayı bizler takdirle karşılıyoruz. Şu ana kadar en güçlü tepki Erdoğan'ın açıklamasıydı."

Trump'ın Abbas'ı telefonla arayarak planını kendisine aktardığını dile getiren Şa's "Abbas'ın da Trump'a bunun kabul edilemez olduğunu ve durumun barışı ve bölgenin güvenliğini tehdit ettiğini belirttiği"ni kaydetti.

RUSYA'DAN FİLİSTİN'E DESTEK: YANINIZDAYIZ

Hamas Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Heniyye, Bogdanov ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve uluslararası kararlara açık şekilde meydan okuma anlamına geldiğini belirtti.

Heniyye, Washington'ın dünyadaki bütün Müslümanları kışkırtarak tehlikenin tırmandırılmasıyla bölgeyi yeni bir çatışma aşamasına sürüklediğine dikkati çekti.

Bogdanov ise Kudüs meselesinin uluslararası kararlara bağlı olduğuna işaret ederek, ABD'nin kararından endişe duyduklarını ve Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, bu akşam düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı. Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

KUDÜS NEREDE?

Kudüs, Ortadoğu'da yer alan dünyanın en eski şehirleri arasında bulunan bir şehirdir. Akdeniz ve Ölü Deniz'in kuzey sınırı arasında yer alan Kudüs, günümüzde birçok kutsal mekanı içinde bulundurmaktadır.