Cumhurbaşkanı Erdoğan Gümülcine'de soydaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "İnancına güvenen inanç özgürlüğünden korkmaz, düşüncesine güvenen düşünce özgürlüğünden korkmaz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YUNAN PARLAMENTOSUNDAKİ 4 VEKİLE MESAJ

Daha önce Başbakan olarak geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi de Cumhurbaşkanı olarak gelmek bana nasip oldu. Siz soydaşlarımla bir arada olmak benim için gerçekten çok ama çok anlamlı. Sizler burada, topraklarınızda, kimliğinizde, kişiliğinizde bir varlık mücadelesi verdiniz. Dün Yunanistan Cumhurbaşkanıyla heyetler arası güzel görüşmelerimiz oldu. Sayın Başbakan'la da aynı şekilde güzel görüşmelerimiz oldu. Temennimiz şudur: Bizler büyüklerimizin ifadesiyle komşu diye tanımlanırız. Türkiye ile Yunanistan arasında sizler birer köprüsünüz. Biz sizi böyle görüyoruz. Şu anda Yunanistan parlamentosunda 4 tane milletvekilimiz var. Şimdi bu 4 milletvekilimizin parlamentoda çok şeyler yapması gerekiyor. Sizin sorunlarınızı dile getirmesi lazım. Dolayısıyla orada bazı adımların atılması lazım. Dün ben bazı sorunları dile getirdim. Temennim odur ki, hem sayın Cumhurbaşkanı, hem sayın Başbakan bu sorunları çözerek Yunanistan'daki birliği, beraberliği, dayanışmayı çok daha güçlendirir" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

Türkiye ve Yunanistan demokratik, sosyal, laik bir hukuk devletidir. Dayanışmayı sürdürmek lazım. Sizleri şahsım ve heyetim adına en kalbi duygularla selamlıyorum.

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