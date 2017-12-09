  1. Haberler
  2. Dünya Haberleri
  3. Son dakika: Hamas'tan Filistin halkına "direnişe devam" çağrısı

Son dakika: 'tan halkına "direnişe devam" çağrısı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.12.2017 10:48 Güncelleme Tarihi: 9.12.2017 11:09
Son dakika: Hamas'tan Filistin halkına direnişe devam çağrısı

Son dakika haberi... , halkına , ve 'de sınıra yakın noktalarda toplanmaya ve Kudüs'ü savunmak için ordusuyla çatışmayı sürdürmeye çağırdı.

'tan yapılan açıklamada, halka tüm grup ve direnişçileriyle adil talepleri gerçekleşinceye kadar intifadayı sürdürmeye çağrısında bulunuldu.

"FİLİSTİN HALKI, HAKLARINI GERİ ALINCAYA KADAR İNTİFADAYI SÜRDÜRECEK"

lilerin gücünü, birlik ve beraberlikten aldığı vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle direniş sancağı altında herkesi birleşmeye çağırıyoruz. Filistin halkı, haklarını geri alıncaya kadar intifadayı sürdürecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Arap ve İslam dünyasından, Filistin halkına destek vermesi ve ile 'nin gerçek yüzünün ortaya çıkarılması için gayret göstermesi istendi.

TRUMP'IN SKANDAL KUDÜS KARARI

ABD, Başkan Donald 'ın Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamayla, BM Güvenlik Konseyinin 1980 yılında İsrail'in Doğu 'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararı, bölgesel ve uluslararası tüm tepkilere rağmen Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke olmuştu.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin 'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

BMGK Kudüs gündemiyle toplandı
Haniye'den yeni intifada çağrısı!
Trump'ın skandal açıklaması sonrası Filistin ayakta!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Hamas'tan Filistin halkına "direnişe devam" çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN