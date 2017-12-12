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Giriş Tarihi: 12.12.2017 20:18 Güncelleme Tarihi: 12.12.2017 20:18
Son dakika: Tel Aviv'de ABD protestosu

İsrail'in 'deki büyükelçiliği önünde gösterisi düzenleniyor

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Son dakika: Tel Aviv'de ABD protestosu
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