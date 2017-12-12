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Son dakika: Tel Aviv'de ABD protestosu
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Giriş Tarihi: 12.12.2017
20:18
Güncelleme Tarihi: 12.12.2017
20:18
İsrail'in
Tel Aviv
'deki
ABD
büyükelçiliği önünde
protesto
gösterisi düzenleniyor
Ayrıntılar geliyor...
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