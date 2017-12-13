5 yıl boyunca çarşafları değiştirmeyince gözleri görmez oldu!

Çin'de yaşayan Xu adlı kadın, iki yıldır gözlerinde kızarıklık ve kaşıntı sorunu yaşıyordu.

Doktora gitmek yerine göz damlası ile gözlerini tedavi etmeye çalışan Xu, hiçbir fayda görmedi. Ama gel zaman git zaman gözündeki rahatsızlık hissine de alıştı.

Yaşadığı göz kuruluğu gözlerini açmasına bile mani oluyordu, kirpikleri ise zamanla birbirine yapışmıştı.

Bu sancılı iki yıl sonunda kadını, ailesi zorla doktora götürdü. Muayenede doktor bile şoke olmuştu. Çünkü dünyada eşine zor rastlanır bir vaka doktorların karşısındaydı.

Xu, gözünde, kirpiklerinde 100'e yakın ev tozu akarı yani mite olduğunu öğrenmişti. Kadının tek bir kirpiğinde bile 10'dan fazla mite yani ev tozu akarı vardı.

Xu, doktorlara beş yıldır yastık kılıfını değiştirmediğini açıkladı. Xu, bu ihmalin sağlığını etkileyeceğine ihtimal bile vermemişti.

Doktorlar hijyensiz ve yeterli havalandırmanın yapılmadığı ortam yüzünden Xu'nun bu duruma geldiğini açıkladı. Bakteriyel enfeksiyon yaşayan kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

MİTE (MAYT) YANİ EV TOZU AKARI NEDİR?

Ev tozu akarları, bilimsel adıyla Mite, çıplak gözle göremediğimiz mikroskobik boyuttaki canlılar. Özellikle evde yatak, yastık, yorgan, çarşaf, koltuk döşemesi, halı, tüylü oyuncaklar ev tozu akarlarının (mite) yaşam alanlarıdır. Ev tozu akarları, insanlarda alerjik reaksiyona neden olur. Tozlarla oradan oraya taşınan ev tozu akarları, solunum yoluyla insan vücuduna girer. Dışkıları süpürme işlemiyle beraber havaya karışır, solununca da vücuda karışır. 1 gramlık bir insan derisi parçası ile bir milyondan fazla ev akarı beslenebilir.